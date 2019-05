Da Milano: "Mario Rui in uscita, l'agente l'ha proposto al Milan: i dettagli"

Rivoluzione in vista per le corsie laterali di difesa del Napoli. Il profilo di Mario Rui è stato proposto al Milan, che ha avuto un contatto con il suo agente circa dieci giorni fa. Nel corso della discussione, l'agente ha aggiornato il Milan su Veretout (vicino al Napoli) e ha proposto il terzino portoghese che, però, al momento non è una priorità della società rossonera. Lo riporta il sito Calciomercato.com.