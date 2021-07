Da Milano - Mario Rui, solo contatti con il Galatasaray: si attende offerta ufficiale

Mario Rui è in uscita dal Napoli. Il terzino portoghese è la prima scelta sulla corsia mancina del Galatasaray, ma, al momento, manca ancora la proposta ufficiale da parte del club turco. Il giornalista Nicolò Schira, dà gli aggiornamenti in merito alla trattativa e racconta: “Il Napoli sta aspettando che l’intermediario Ludovic Fattizzo si palesi con un’offerta ufficiale del Galatasaray. Per ora solo contatti, ma non è ancora arrivata la proposta ventilata per acquistare il cartellino di Mario Rui”.