Da Milano - Mazzarri vuole rinforzare gli esterni: doppio colpo già prenotato

In questo momento il Napoli è impegnato sui rinnovi contrattuali - oltre che sul campo - e in particolar modo in quello di Victor Osimhen, ma da qui a qualche settimana aprirà il mercato di gennaio e la volontà del club azzurro è quella di rinforzare la rosa di Walter Mazzarri. E, secondo Calciomercato.com, l'allenatore di San Vincenzo avrebbe richiesto un paio di rinforzi anche sull'esterno.

Il portale specializzato scrive che sono già stati riallacciati i rapporti con l'Hellas Verona per portare alle pendici del Vesuvio Marco Davide Faraoni, per il quale era già stata imbastita un'operazione la scorsa estate. Ma non solo. La società partenopea proverà a prelevare - si legge - anche il jolly Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana.