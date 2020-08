Da Milano - Mendes lavora alla cessione di Ghoulam: 3 club interessati

Jorge Mendes sta lavorando all'addio di Faouzi Ghoulam che questa estate lascerà il Napoli. Tre sono i club interessati, fa sapere sui social il giornalista Nicolò Schira. Si tratta di Wolverhampton, Aston Villa e il Lille. Ecco il tweet:

Jorge #Mendes is working to move Faouzi #Ghoulam from #Napoli this summer. #Wolverhampton, #AstonVilla and #Lille have asked info for the algerian left-back. #transfers