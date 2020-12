Da Milano: "Meret, il Napoli ha preso una decisione sul suo futuro"

“Meret? L’intenzione del Napoli è quella di tenerlo". Sono queste le parole del direttore di calciomercato.com, Stefano Agresti, ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc. "Nonostante il portiere voglia andare altrove per poter giocare con maggior continuità. Solo con un’offerta importante gli azzurri potrebbero ipotizzare di mandarlo altrove.

Hysaj? Può darsi che questo sia davvero un momento di separazione, ma si dovrà valutare assieme. È un giocatore che è sicuramente sul mercato; il Napoli valuta eventuali proposte, ma credo si possa arrivare ad una cessione. Il calciatore troverà sicuro club di un certo rilievo”.

Emerson Palmieri? È un giocatore che piace al Napoli, così come all’Inter. Più club italiani hanno provato a prenderlo anche l’estate scorsa, ma trattare con il Chelsea non è semplice. Pochi hanno investito quanto Abramovich nell’ultimo mercato estivo. Nonostante ciò, il giocatore è seguito da Giuntoli. L’Inter, dal canto suo, sembra aver trovato un equilibrio su quella fascia, ma ciò non esclude un ritorno di fiamma per il calciatore".