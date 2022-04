Da Milano - Meret può partire in estate: Torino interessato al portiere azzurro

Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli in estate: il Torino ha già mostrato interesse. Il ds Vagnati lo ama dai tempi della Spal. A riferirlo, tramite Twitter, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

Alex #Meret could leave #Napoli in the summer #transfers window: #Torino have already shown interest. Sports director Vagnati loves him since #Spal’s times