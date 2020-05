Da Milano - Mertens, decisivo patto con Gattuso: Dries ha spiegato ad ADL l'importanza di Rino

Il rinnovo di Mertens è una delle questioni più calde delle ultime ore in casa Napoli, con il belga che sembra ormai pronto a firmare il prolungamento con gli azzurri. Ne ha parlato il portale calciomercato.it, riportando l'importanza decisiva della figura di Rino Gattuso per il rinnovo di Mertens: "Il patto tra Gattuso e Mertens ha fatto la differenza: l’attaccante nell’incontro dell’1 marzo ha spiegato a De Laurentiis il valore di Ringhio per la risalita del Napoli e Gattuso considera Mertens un campione, un giocatore che fa la differenza, ha apprezzato anche il modo in cui è rientrato dopo il lockdown, con tre chili in meno e prestazioni impressionanti negli scatti. L’allenatore azzurro e il direttore sportivo Giuntoli hanno svolto il ruolo di mediatori lavorando ai fianchi di Mertens e De Laurentiis".