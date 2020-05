Da Milano: Mertens ha visionato case anche a Londra e Parigi ma ha scelto Napoli, i retroscena

L'ormai probabile rinnovo di Dries Mertens è la notizia delle ultime ore, con il giocatore belga che sembra ormai aver accettato di sposare ancora la causa azzurra. Il portale calciomercato.it racconta alcuni retroscena dell'affare: "Non c’era solo l’Inter, Mertens e il suo entourage hanno visionato anche delle case a Londra, Milano e Parigi. Le tentazioni c’erano ma l’ex PSV ha sempre dato priorità al Napoli: il Psg si è mosso da tempo, il Chelsea all’estero era la concorrente più agguerrita, a gennaio ha offerto 10 milioni per metterlo a disposizione di Lampard che si è mosso personalmente per assicurarsi le sue prestazioni".