Da Milano: Mertens-Inter solo un'idea: il belga vuole 6mln l'anno da ADL per rinnovare

Come riportato da Fcinternews.it, al momento Dries Mertens per l’Inter è solo un’idea e nulla di più. Il belga è in scadenza a giugno con il Napoli e ha chiesto un biennale con opzione per il terzo anno da 6 milioni netti a stagione. Troppi secondo Aurelio De Laurentiis che è pronto a rinnovare il contratto a mister 116 gol per altre due stagioni solitamente all'attuale stipendio: 4 milioni. Il giocatore intanto non sembra troppo convinto dalle offerte che arrivano dalla Cina e ha ribadito ai propri agenti di voler rimanere in Europa. E l'Inter? A Beppe Marotta e Piero Ausilio - che ovviamente sono attenti e vigili ai vari profili in scadenza - i rappresentanti del belga hanno prospettato la possibilità di portare l'ex PSV a Milano.