Da Milano - Mertens-Lazio, pista fredda: sul belga persiste l’interesse dell’Anversa

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato.

Un giudizio sul mercato della Lazio di Sarri? Possibile approdo di Mertens? "Il giocatore sta attendendo il Napoli, ma ormai siamo quasi agli inizi di agosto. Bisogna ancora attendere un po', i tempi, tuttavia, si stanno dilungando troppo e l'ipotesi Lazio potrebbe avanzare, poiché il calciatore si sta guardando intorno. Persiste anche l'interesse dell'Anversa. Tra Lotito e De Laurentiis c'è comunque un rapporto di amicizia, difficile che il primo possa fare uno sgarro al secondo. La Lazio, inoltre, ha molti calciatori in attacco, Mertens è un grande calciatore, ma è comunque completa nel reparto offensivo. Forse il belga non avrebbe così tanto spazio. Se Dries dovesse accettare, ricoprirebbe il ruolo di comprimario. La pista non è così calda come sembra”.