Da Milano - Mertens può firmare un precontratto con l'Inter in vista di giugno

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Leoni, giornalista di Interdipendenza, portale d'informazione legato all'Inter: “Occhio in casa Napoli? Piace e interessa Dries Mertens, ma credo se ne parlerà a Giugno, è difficile venga ultimato adesso, forse ci sarà un precontratto. Allan? Non ho avuto riscontro, ma ho letto di questo presunto interesse con presunti scambi con Gagliardini, Politano. Potrebbe esserci qualcosa di veritiero, ma si parla di un fuggi fuggi da Napoli esagerato. Sicuramente Allan piacerebbe a Conte come tipo di giocatore".