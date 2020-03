Da Milano - Mertens, rilancio del Napoli segnale decisivo per convincere il belga

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha fornito le ultime in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha rilanciato in maniera importante per Mertens, di fatto accontentando il giocatore con 4.5 mln all'anno per due anni più una serie di bonus, più un ulteriore al momento della firma. A metà strada si è trovata l'intesa, segnale importante del Napoli che rilanciando ha fatto capire al giocatore quanto sia ancora al centro del progetto".