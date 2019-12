Da Milano - Mertens, scappata una promessa ad ADL: il belga spera sempre nel rinnovo

Tante nubi attorno al futuro di Dries Mertens. Superata ormai la questione ammutinamento ed arrivata finalmente la prima vittoria sotto la gestione Gattuso, gli animi sembrano essere più sereni in casa Napoli ma i dubbi restano. Ecco quanto riportato dal portale calciomercato.com proprio sul futuro del belga: "Le strade a questo punto sono diverse: Mertens aveva promesso anche al presidente di non vestire maglie di altre società italiane dopo l'esperienza al Napoli, ma un'eventuale proposta dell'Inter verrà comunque presa in considerazione, dovesse arrivare davvero nei prossimi mesi. Mentre il Borussia Dortmund lo ha cercato ma Dries non è convinto, la speranza di rimanere al Napoli resta ma la distanza sul contratto rimane. Ecco perché la fase di stallo continua: l'Inter a gennaio non si attiverà, la partita è rinviata all'estate a patto che non arrivi il rinnovo. O un club straniero che convinca Dries, perché anche solo l'idea di "tradire" il Napoli continua a fargli male.