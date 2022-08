Da Milano - Mertens vicino al Galatasaray: pronto un ricco biennale

Dopo l'addio ufficiale al Napoli, Dries Mertens sembra vicino a trovare il suo prossimo club. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, che fa sapere che il belga sta per raggiungere l'accordo col Galatasaray, pronto ad ingaggiarlo a parametro zero con un ricco biennale.

Dries #Mertens is getting closer and closer to #Galatasaray as a free agent. Talks in progress to close the agreement for a contract until 2024. #transfers