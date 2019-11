Da Milano - Milan pronto a cedere Kessie: c'è il Napoli, fissata la cifra

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Andrea Di Staso, giornalista di calciomercato.com: “Il momento di Llorente va contestualizzato all’interno delle dinamiche che sta vivendo il Napoli, ma rispetto agli inizi, il suo rendimento è calato. Milik ha caratteristiche funzionali al gioco di Ancelotti e al di là dei gol, partecipa molto alla manovra e quando sta bene fa giocare bene anche il resto della squadra.

E’ probabile che il Napoli a gennaio operi sul mercato in entrata ed il centrocampista sembra il calciatore che serve. Il Milan vorrebbe cedere Kessie che piace al Napoli, e può andare via a gennaio ad una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Haaland? Ci sono sia Juve che Napoli, ma anche il Manchester United e così sarà finché il giocatore non prenderà una decisione. Non escluderei però un futuro in bundesliga”.