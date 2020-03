Da Milano - Milan stuzzicato dall'idea Milik: ADL fa il prezzo, 2 contropartite sul tavolo

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione: secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra i profili sul'agenda rossonera c'è anche il nome di Arek Milik. L'attaccante azzurro non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Il Napoli non può permettersi di perderlo a zero, per questo in estate lo cederà al migliore offerente.

PARAMETRI - Il polacco per età, 26 anni, e stipendio, 2,2 milioni di euro netti, rientra nei parametri rossoneri. Il problema al momento è rappresentato dal prezzo, con De Laurentis che chiede 35 milioni. Una valutazione destinata a calare, a causa delle conseguenze legate all'emergenza coronavirus.



GRADIMENTO - Per il momento non c'è una trattativa, ma Milik piace al Milan, che a fine stagione potrebbe fare un'offerta. Magari inserendo una contropartita: Gattuso è un estimatore di Kessie e Calhanoglu, il cui futuro è legato a quello del nuovo allenatore. Al quale spetterà anche il compito di decidere se vale la pena insistere su Milik.