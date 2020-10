Da Milano - Milik, contatti tra Napoli e Fiorentina: il polacco sta valutando la proposta viola

Arkadiusz Milik dovrebbe giocare con la sua Polonia nell'incontro di Nations League contro l'Italia, ma al momento non sa ancora in quale club giocherà. Il giornalista Nicolò Schira riporta su Twitter gi ultimi aggiornamenti sul polacco: "Contatti in mattinata tra Fiorentina e Napoli per Arek Milik. Apertura totale del club di De Laurentiis alla cessione del polacco, che sta valutando la proposta viola. Intermediari al lavoro per trovare la quadra".

Contatti in mattinata tra #Fiorentina e #Napoli per Arek #Milik. Apertura totale del club di De Laurentiis alla cessione del polacco, che sta valutando la proposta viola. Intermediari al lavoro per trovare la quadra. #calciomercato @violanews — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 3, 2020