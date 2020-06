Da Milano - Milik è l'unica pista concreta per la Juventus. Ma il Napoli è irremovibile

Gonzalo Higuain lascerà la Juventus, così Fabio Paratici si troverà costretto a investire su un altro attaccante per rimpiazzarlo. Secondo Calciomercato.com, al momento l'unica pista concreta è quella che porta ad Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli. Il club azzurro, però, è irremovibile: 40 milioni e niente sconti per il polacco. L'acquisto di una punta è una priorità per i bianconeri, pertanto si attendono aggiornamenti a stretto giro di posta.