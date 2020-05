Da Milano - Milik-Napoli, sempre più vicino l'addio: sul polacco 2 top club europei

Il futuro di Arek Milik è sempre più lontano da Napoli. Il polacco con scadenza di contratto nel 2021, per ora non ha trovato l'accordo sul prolungamento del contratto con il club azzurro. Come riferisce il portale calciomercato.com, all'attaccante non mancano i corteggiatori: in prima linea ci sono Schalke 04, l'Atletico Madrid ed un altro paio di soluzioni, anche in Italia. Il Napoli lo valuta non meno di 40 mln.