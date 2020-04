Da Milano - Milik profilo giusto per il Milan: dipenderà tutto dal nuovo tecnico rossonero

Francesco Bonfanti, giornalista di 7Gold, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito ad una possibile cessione di Milik al Milan: "Non credo ad una possibile ripresa della preparazione a metà aprile. Sogno un estate piena di calcio, con una partita ogni due giorni. Milik è un buon giocatore e il Milan ha bisogno di un centravanti. E' un ottima soluzione, è stato molto sfortunato a Napoli per via dei due infortuni subiti. Da capire la nuova guida tecnica del Milan se apprezzerà il polacco".