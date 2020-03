Da Milano - Milik vicino all'addio: la valutazione del cartellino di ADL

Il Napoli continua a programmare in vista della prossima stagione: da risolvere la questione rinnovo per l'attaccante Arkadiusz Milik. Secondo quanto riferito dal portale Calciomercato.com, le trattative sono ferme. Il polacco spara alto, c'è poi anche il nodo clausola, sulla cui entità non si trova un punto d’incontro. Il tempo scorre e, se la situazione non cambierà, in estate il Napoli potrebbe essere costretto a vendere il classe ’94.

ADL - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, De Laurentiis ha già fatto sapere all’entourage dell’attaccante che, per meno di 40 milioni di euro, non si siederà neanche a trattare. Si può dialogare partendo da 40, chiudere subito se si presenta una squadra con un assegno da 50 milioni.