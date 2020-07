Da Milano - Milik vuole subito la Juve: teme di doversi presentare a Castel di Sangro

"Milik sta spingendo per non andare in ritiro con il Napoli, ha chiesto espressamente di non cominciare la nuova stagione con il club azzurro, vuole raggiungere Sarri e Torino". E' questo l'ultimo aggiornamento su Arek Milik rivelato dal portale Calciomercato.it, chiaro segnale di come l'avventura del polacco con la maglia azzurra sia ormai ai titoli di coda.

Il portale spiega poi che la Juventus ha il coltello dalla parte del manico e non vuole bruciare le tappe: "Il rischio di esser separato in casa, con le sirene di Chelsea, Tottenham ed Atletico Madrid pronte a soffiarlo a parametro zero non sono da cancellare. La Juventus, forte della volontà del calciatore, non vuol bruciare le tappe, consapevole che il tempo gioca dalla sua parte".