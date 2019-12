Da Milano: "Moglie Ibra preferisce vivere qui che a Napoli, manca accordo economico"

Franco Ordine, giornalista vicino alle vicende di casa Milan, ai microfoni di Milannews.it si è soffermato sul futuro di Ibrahimovic, tra Milan e Napoli: "Il comportamento di Ibra, e di conseguenza, di Mino Raiola che ha infastidito Boban e Maldini, non deve assolutamente stupire. Da una vita i due si comportano così, come Wanda Osiris nella discesa della scalinata. Inoltre c’è da aggiungere che con l’agente residente a Monaco, ci sono da discutere altri rinnovi contrattuali molto delicati, tipo Donnarumma, poi Bonaventura e quindi anche Romagnoli: perciò è il caso comunque di intrattenere buoni rapporti diplomatici. Conoscendo le dinamiche famigliari di casa Ibra, è evidente che tra Napoli e Milano, la signora Helena sceglierà sicuramente Milano, dove tra l’altro, si è sempre trovata alla grande, lei e i loro pargoli. Il punto è limare quella proposta economica legata per il rinnovo al risultato del prossimo semestre".