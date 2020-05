Da Milano - Nandez ha detto sì al Napoli, può partire a cifre inferiori alla clausola: i dettagli

Nahitan Nandez è uno degli obiettivi del Napoli per il centrocampo. Il centrocampista del Cagliari nelle prossime settimane dovrebbe rinnovare il contratto: superati i contrasti col suo entourage, è in dirittura d'arrivo l'accordo che lo porterà ad avere una clausola rescissoria da 38mln di euro. Secondo i colleghi di Calciomercato.it, però, il nuovo accordo non sarebbe una garanzia di permanenza. Una cessione potrebbe arrivare ad una cifra più bassa della clausola e piace molto a Gattuso che l'ha inserito tra i preferiti in caso di cessione di Allan. Il giocatore, da parte sua, ha già dato il suo ok al trasferimento all’ombra del Vesuvio - si legge - attratto dal progetto tecnico di ‘Ringhio’, di cui è un grande estimatore.