Da Milano - Nandez lascerà il Cagliari: è stato offerto anche al Napoli

Il Cagliari con la retrocessione in Serie B dovrà liberarsi di alcuni pezzi pregiati, tra questi il centrocampista uruguayano Nahitan Nandez.

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ha scritto su Twitter: "Nandez lascerà il Cagliari nella finestra dei trasferimenti estivi : il centrocampista è stato offerto a Juventus, Monza e Napoli". Già in passato il classe era stato accostato al Napoli.

