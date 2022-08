Da Milano - Nandez vuole lasciare il Cagliari: il suo agente lo ha offerto al Napoli

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su Twitter sul futuro di Nahitan Nandez, accostato da tempo al Napoli: "Nahitan Nandez vuole lasciare il Cagliari: il suo agente sta lavorando per un suo trasferimento e ha offerto il centrocampista a Napoli e Torino negli ultimi giorni".

Nahitan #Nandez wants to leave #Cagliari: his agent (Pablo Betancur) working to move him and has offered the midfielder to #Napoli and #Torino in the last days. #transfers