Da Milano - Napoli al lavoro per il rinnovo di Juan Jesus: ecco quanto durerà il contratto

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, ha pubblicato un tweet riguardo la situazione legata al difensore del Napoli Juan Jesus: “Il Napoli è al lavoro per estendere il contratto di Juan Jesus fino al 2024”. Ricordiamo che il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno però c'è un'opzione per prolungarlo per un'ulteriore stagione.