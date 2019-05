Da Milano - Napoli-Castagne, è quasi fatta! Per l'attacco suggestione Benzema

Si susseguono le voci di mercato, com'è normale che sia, anche per quel che riguarda il Napoli, il cui mercato si preannuncia turbolento. Sean Pelucchi, esperto di Oracolorossonero.it che anticipò anche l'arrivo di Ancelotti al Napoli, da Milano ne ha parlato a Radio Crc: "Castagne è un giocatore che piace. E' quasi chiuso per il Napoli. Piaceva anche al Milan. La favola Atalanta, poi, è da vedere perché molti giocatori lontano da lì non si sono rivelati ciò che si pensava. Inglese non è alla portata dell'Inter. Insigne, è possibile che se ne vada; piace al Milan ma alle cifre che chiede ADL hanno bloccato tutti".



PUNTA - "Icardi è deluso dall'ultima non convocazione e non ha offerte. Il Napoli cerca un numero 9 ma non è da sottovalutare Benzema. Icardi non lo vedo fattibile. Conte è dell'Inter, cosa fatta. Al Milan resta Gattuso se si arriva al quarto posto altrimenti si andrà su di un allenatore straniero. Di Francesco ha una forte pressione dal Siviglia".