Da Milano - Napoli defilato per De Paul: l'argentino sogna la Juventus

Rodrigo De Paul ha molte richieste, soprattutto dall'estero con Leeds e Zenit San Pietroburgo in prima fila. Ma, secondo Calciomercato.com, l'argentino vorrebbe restare in Italia e l'ipotesi Juventus (Napoli più defilato) resta in piedi: l'Udinese però chiede 35 milioni di euro. L'argentino è seguito da tempo anche dalla società azzurra.