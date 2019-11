Da Milano - Napoli-Kessie, contatto meno di 48 ore fa: chiamata di Giuntoli, il Milan lo lascerebbe partire

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pasquale Guarro, giornalista di calciomercato.com: "Meno di 48 ore fa, Giuntoli ha chiamato Atangana per parlare di Kessie. Al Milan il calciatore sta trovando poco spazio e potrebbe partire già a gennaio. Il Milan lo lascerebbe partire, il ragazzo è disposto a partire, ma non so se il Napoli ha la forza di chiudere un'operazione a stagione in corso. Non so se possa entrare nell'operazione anche il cartellino di Mertens anche perchè ci risulta che il belga voglia trovare un accordo col Napoli anche se adesso sembra impossibile. Mertens è sempre piaciuto all'Inter e continua a piacere".