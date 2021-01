Da Milano - Napoli pronto a chiudere per Zaccagni: cifre e dettagli su cartellino e ingaggio

Mattia Zaccagni è un nome caldo per il Napoli, che sarebbe vicino a chiudere l'affare con l'Hellas Verona. La conferma arriva anche dall'esperto di mercato Nicolò Schira tramite i suoi account social: "Il Napoli pronto a chiudere per Mattia Zaccagni: offerti €12M al Verona per bloccarlo subito. Operazione stile Rrahmani con il fantasista che firmerebbe fino al 2025, restando in prestito ai gialloblù fino a giugno. Per Zac stipendio da €1,8M netti a stagione".

