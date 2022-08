Da Milano - Napoli pronto a firmare Keylor Navas a parametro zero: oggi l'incontro per chiudere

Il Napoli è pronto a firmare Keylor Navas fino al 2024- Secondo quanto scrive su Twitter l'esperto di mercato Nicolò Schira sarebbero ore decisive per l'operazione che porterebbe l'estremo difensore alla corte di Spalletti: "Il Napoli è pronto a prendere Keylor Navas a parametro zero. Ha offerto un contratto fino al 2024, in programma oggi un incontro per finalizzare l'accordo".

#Napoli are ready to sign Keylor #Navas from #PSG without #transfers fee. Offered a contract until 2024. Expected a new meeting today to try to finalize the agreement. #transfers https://t.co/Vcug5KAjtB