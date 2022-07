Da Milano - Napoli-Simeone, c'è l'accordo col giocatore: colloqui in corso col Verona

Andrea Petagna potrebbe trasferirsi a breve al Monza, il Napoli intanto avrebbe già individuato il sostituto dell'attaccante. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira scrive in merito su Twitter: "Il Napoli ha scelto Giovanni Simeone come obiettivo principale per sostituire Andrea Petagna. Colloqui in corso con Verona per un prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli ha già concordato condizioni personali con Cholito".

