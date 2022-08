Da Milano - Napoli-Simeone, si attende l'offerta giusta del Monza per Petagna: la situazione

Il Napoli aspetta l’offerta giusta del Monza per Petagna prima di chiudere per il Cholito.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato de Il Giornale: "Petagna e Icardi sono due soluzioni parallele, se il Monza non prende l’ex Spal non si libera lo slot per il Napoli per prendere Simeone. Icardi se continuerà a non giocare potrà prendere in considerazione l’ipotesi di tornare a giocare in Italia a metà agosto, non dimentichiamoci che ha casa a Milano. Il Napoli aspetta l’offerta giusta del Monza per Petagna prima di chiudere per il Cholito”.