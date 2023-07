Da Milano - Napoli su Samardzic con Zielinski via: ora si pensa a un colpo alla Ndombele

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Napoli pensava a Lazar Samardzic come operazione importante se fosse partito Zielinski. Ora che il polacco resta diventa difficile, si potrà chiudere un colpo tramite un'occasione come capitato l'anno scorso per Ndombele".