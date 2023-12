Da Milano - Napoli su Samardzic: primi colloqui positivi con l'entourage del giocatore

Per un centrocampista offensivo che esce, ce n'è un altro che entra. Potrebbe essere questa la strategia di mercato del Napoli, che ha virtualmente ceduto Eljif Elmas al Lipsia.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, il club azzurro è interessato a Lazar Samardzic dell'Udinese. Positivi i primi colloqui con l'entourage del giocatore serbo.

