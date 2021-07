Da Milano - Napoli su Vecino, che piace a Spalletti: la strategia per il centrocampo

GIOVANILI PRIMAVERA, SCONFITTA NEL PRIMO TEST AMICHEVOLE: L'AVELLINO VINCE 3-0 Primo tempo terminato 1-0, in rete per l'Avellino Mastalli al 30'. Primo tempo terminato 1-0, in rete per l'Avellino Mastalli al 30'. LE ALTRE DI A JUVENTUS, TRATTATIVA INFINITA PER LOCATELLI: NON C'È ANCORA ACCORDO COL SASSUOLO La rincorsa bianconera al cartellino di Manuel Locatelli è il primo grande tormentone estivo 2021: inevitabile dopo l'Europeo strepitoso disputato dal centrocampista del Sassuolo, che ha però stoppato ogni interessamento estero per indicare nella... La rincorsa bianconera al cartellino di Manuel Locatelli è il primo grande tormentone estivo 2021: inevitabile dopo l'Europeo strepitoso disputato dal centrocampista del Sassuolo, che ha però stoppato ogni interessamento estero per indicare nella...