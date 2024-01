Da Milano - Napoli tranquillo per Popovic: l'affare non è in discussione, andrà in prestito altrove

Nella giornata di ieri Matija Popovic ha sostenuto le visite mediche con il Napoli

Nella giornata di ieri Matija Popovic ha sostenuto le visite mediche con il Napoli. Non avendo lo slot da extracomunitario, poi, il club azzurro lo girerà in prestito e si credeva che la destinazione giusta fosse Frosinone, che però a sua volta non ha il posto. Le ultime arrivano da Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale:

"Dal Napoli filtra tranquillità per Popovic. L’accordo non è in discussione (contratto fino al 2029 firmato ieri). Resta da trovare club di A dove appoggiarlo fino a giugno e che abbia slot da extra UE utilizzabile. Frosinone saltato (cessione di Giunashvili non libera posto)".