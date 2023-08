Da Milano - Natan-Napoli, tutte le cifre: il Flamengo riceverà percentuale su rivendita

Natan Bernardo de Souza, difensore centrale brasiliano classe 2001, ha raggiunto un accordo con il Napoli per uno stipendio da 1.2 milioni di euro a stagione. Il Napoli ha offerto 10 milioni al Red Bull Bragantino, club proprietario del cartellino. Il Flamengo, ex squadra di Natan, riceverà il 10% della rivendita. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

#Natan has reached an agreement with #Napoli for a salary of €1,2M/year. Offered 10M + bonuses to #Bragantino. #Flamengo will receive 10% of the sale. #transfers