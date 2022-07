Da Milano - Navas difficilissimo per l'ingaggio: c'è un solo modo per averlo

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato: "Navas non è avvcinabile al Napoli per le cifra elevata del suo ingaggio, a meno che il Psg non paghi la metà dello stipendio. Simeone, invece, è molto vicino agli azzurri, i quali hanno trovato l'intesa con l'argentino ma non con il Verona. Attraverso il ricavato della cessione di Petagna al Monza, sarà ingaggiato il Cholito entro una quindicina di giorni".