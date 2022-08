Da Milano - Ndombele, colloqui in corso Giuntoli-Paratici: la richiesta del Napoli

Il Napoli tratta con il Tottenham l'acquisizione di Tanguy Ndombele. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su Twitter alcuni particolari della trattativa: "Tanguy Ndombele si sta avvicinando al Napoli (in prestito). Il centrocampista ha dato la sua disponibilità a firmare per il Napoli, che ha chiesto al Tottenham di contribuire al pagamento dell’ingaggio. Colloqui in corso tra Giuntoli e Paratici".

Tanguy #Ndombele is getting closer to #Napoli from #Tottenham on loan. The midfielder has given his availability to sign for Napoli, which have asked to #Spurs to contribute on the salary’s payment. Talks in progress between Giuntoli and Paratici. #transfers #THFC