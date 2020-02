Da Milano - Nessun passo in avanti per Milik: il rinnovo resta in standby

Ancora nessuna novità sul fronte rinnovo per Arek Milik. Sull'attaccante polacco, assente nell'ultima vittoria contro il Cagliari continua a esserci stallo per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, non sono stati fatti passi in avanti per il futuro di Arkadiusz Milik col Napoli. Il centravanti polacco resta in scadenza di contratto a giugno 2021 e la trattativa per il suo rinnovo di contratto non ha visto un'accelerata nel corso delle ultime settimane.