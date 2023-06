Da Milano - Newcastle su Lobotka! Garcia ha chiesto a prescindere Maxime Lopez: i dettagli

Ci sono stati dei sondaggi esplorativi di alcuni club arabi per Stanislav Lobotka.

Ci sono stati dei sondaggi esplorativi di alcuni club arabi per Stanislav Lobotka. Il Napoli valuta lo slovacco 60 milioni più bonus, ma De Laurentiis non vorrebbe assolutamente cederlo. A riferirlo è Calciomercato.it, che fa sapere che il piano dei sauditi sarebbe quello di poter far giocare Lobotka almeno un anno in Europa e più precisamente al Newcastle, club inglese che disputa la prossima Champions League. Indipendentemente dalla permanenza o meno di Lobotka, Rudi Garcia ha chiesto Maxime Lopez del Sassuolo, suo allievo prediletto al Marsiglia tra il 2016 ed il 2019.