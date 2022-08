Da Milano - Nizza e Borussia su Simeone, ma lui aspetta il Napoli: è la sua prima scelta

Nizza e Borussia Dortmund hanno mostrato interesse per Giovanni Simeone, che lascerà il Verona in estate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nizza e Borussia Dortmund hanno mostrato interesse per Giovanni Simeone, che lascerà il Verona in estate. El Cholito sta aspettando il Napoli, che è ancora la sua prima scelta e con cui ha già un accordo per un contratto fino al 2027. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, su Twitter.