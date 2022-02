Da Milano - Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: piace Tameze del Verona

C’è un nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Stando a quanti riferito su Twitter da Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, gli azzurri seguono con interesse per la prossima stagione Adrien Tameze dell’Hellas Verona. Il centrocampista ex Atalanta si sta mettendo in mostra quest’anno e ieri è stato autore di un gol contro la Roma.