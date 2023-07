Da Milano - Nome nuovo per la difesa: interesse per Sutalo della Dinamo Zagabria

Il Napoli continua la ricerca del sostituto di Kim Min-jae, ormai prossimo al trasferimento al Bayern Monaco. Tra i profili accostati al club azzurro spunta anche un nome nuovo, ovvero Josip Šutalo. Il Napoli ha infatti mostrato interesse per il centrale classe 2000 della Dinamo Zagabria. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

