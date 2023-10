Da Milano - Nome nuovo per la difesa: piace il 2001 Oyono del Frosinone

Nome nuovo per la difesa del Napoli. Il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Anthony Oyono, terzino classe 2001 del Frosinone.

Nome nuovo per la difesa del Napoli. Il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Anthony Oyono, terzino classe 2001 del Frosinone. A riferirlo è il portale Calciomercato.com, che scrive: “Corsa e qualità, due caratteristiche che si sposano perfettamente nell'ex Boulogne e che hanno conquistato diversi estimatori: Napoli, Sassuolo e Bologna lo stanno facendo seguire già dalla scorsa stagione, in Francia tanti club hanno provato a riportarlo in Ligue 1. Assalti fin qui respinti dal direttore Guido Angelozzi, ma se la stagione del Frosinone continuerà come è iniziata, dire no la prossima estate sarà dura”.