Da Milano - Nome nuovo per la fascia sinistra del Napoli: Cucurella del Barça

Dopo Rrahmani e Petagna, il Napoli pensa ad un nuovo colpo per l'estate: l'obiettivo prioritario degli azzurri, come noto, è un terzino sinistro. Spunta dunque la candidatura di Marc Cucurella. Goal.com rivela che il terzino classe 1998 di proprietà del Barcellona, ma rivelazione con la maglia del Getafe, ha nel contratto una clausola rescissoria da 25 milioni. Una cifra che Giuntoli potrebbe decidere di investire per portare in azzurro il mancino nato ad Alella.