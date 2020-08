Da Milano - Nome nuovo per la fascia sinistra: piace un '95 del Valencia, ma c'è il Barça

In scadenza nel 2023 con il Valencia, il terzino sinistro classe 1995 José Luis Gayà negli ultimi due anni ha ben figurato col sodalizio spagnolo, sia in Liga che nelle coppe europee. Stando a quanto si legge sulle colonne di Calciomercato.com, il giocatore sarebbe finito nel mirino del Napoli, a caccia di un rinforzo per la fascia mancina di difesa. Per gli azzurri però, qualora decidessero di fare sul serio, ci sarebbe da superare la concorrenza del Barcellona.