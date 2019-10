Da Milano - Non solo Berge, il Napoli monitora altri due gioiellini di casa Genk

Il calciomercato non si ferma mai. Quando mancano diverse settimane alla riapertura della prossima finestra invernale di mercato, il Napoli continua a monitorare diversi giocatori che potrebbero rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Tra questi anche diversi giocatori del Genk, avversario degli azzurri in Champions League: oltre a Sander Berge, sono altri due i giovani sui quali il club azzurro ha messo gli occhi, come riportato dal portale calciomercato.com: "Il Genk degli ultimi anni ha spesso lanciato talenti di altissimo valore: da Courtois a Koulibaly, da Milinkovic-Savic a De Bruyne. Adesso ce ne sono almeno altri due in rampa di lancio e che, secondo quanto appreso da calciomercato.com, sono finiti sul taccuino del Napoli. Il primo è Joakim Maehle, terzino destro danese classe 1997. Al Genk dal 2017 prima tappa estera dopo aver lasciato l’Aalborg, club danese dove si è formato. Si è messo in luce nell'ultimo Europeo under 21 con una doppietta all'Austria, ha chiuso la passata stagione con ben 10 assist e tre gol. L'altro è Carlos Cuesta, talentuoso difensore classe 1999 arrivato in Belgio la scorsa estate dall'Atletico Nacional. Ha bloccato Milik e impressionato Carlo Ancelotti, un nome cerchiato in rosso in vista del prossimo mercato estivo.